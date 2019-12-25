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Фигуристы Плющенко обошли команду Тутберидзе в чемпионате России по прыжкам
Сегодня, 19:38
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Фигуристы Плющенко обошли команду Тутберидзе в чемпионате России по прыжкам

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Награду получили Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ученики Евгения Плющенко сегодня, 4 декабря, стали победителями чемпионата России по прыжкам. Соревнования проходили во дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге. 

Награду получили Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Евгений Плющенко похвалил фигуристов и тренерский состав. Он считает, что его команда отлично выполнила работу.

Второе место на чемпионате заняла команда Этери Тутберидзе. Она набрала 12 очков.

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Фото: сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Теги: плющенко, спорт, тутберидзе, фигурное катание, чемпионат россии по прыжкам
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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