Фигуристы Плющенко обошли команду Тутберидзе в чемпионате России по прыжкам

Награду получили Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ученики Евгения Плющенко сегодня, 4 декабря, стали победителями чемпионата России по прыжкам. Соревнования проходили во дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге.

Награду получили Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Евгений Плющенко похвалил фигуристов и тренерский состав. Он считает, что его команда отлично выполнила работу.

Второе место на чемпионате заняла команда Этери Тутберидзе. Она набрала 12 очков.

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Фото: сайт Федерации фигурного катания на коньках России