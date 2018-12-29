Фигурант дела "Сети" получил срок в 3,5 года по статье о терроризме

Сотрудничество со следствием не избавила петербуржца от уголовного наказания.

В Московском окружном суде Санкт-Петербурга вынесли приговор одному из фигурантов дела "Сети". Обвиняемый Игорь Шишкин признан виновным в организации террористического сообщества, а также участия в нем. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что ранее мужчина заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве. Несмотря на раскаяние, судебная инстанция сочла, что он достоин тюремного срока. В результате молодой человек направлен к колонию общего режима на 3,5 года.

Фото: Piter.tv