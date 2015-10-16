Феттель станет пилотом "Макларена"

Как сообщает портал F-1 Insider, четырехкратный чемпион мира гоночной серии "Формула-1" Себастьян Феттель определился с командой на следующий сезон.
Немецкий гонщик провел переговоры с "Маклареном" и готов перейти в британскую команду вместо испанца Карлоса Сайнса. Феттель подпишет контракт на один год с опцией продления еще на несколько лет. Сайнс займет его место в "Феррари".
Ранее мы сообщали, что Себастьян Феттель покинет "Феррари" по окончании нынешнего сезона "Формулы-1". Он был пилотом итальянской команды с 2015 года.
Фото: ferrari.com
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