Феттель станет пилотом "Макларена"

Он подпишет с британской командой контракт на один сезон.

Как сообщает портал F-1 Insider, четырехкратный чемпион мира гоночной серии "Формула-1" Себастьян Феттель определился с командой на следующий сезон.

Немецкий гонщик провел переговоры с "Маклареном" и готов перейти в британскую команду вместо испанца Карлоса Сайнса. Феттель подпишет контракт на один год с опцией продления еще на несколько лет. Сайнс займет его место в "Феррари".

Ранее мы сообщали, что Себастьян Феттель покинет "Феррари" по окончании нынешнего сезона "Формулы-1". Он был пилотом итальянской команды с 2015 года.

Фото: ferrari.com