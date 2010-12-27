Фестиваль "Звезды белых ночей" в Мариинском театре завершит "Садко"

Опера Николая Римского-Корсакова станет финальным аккордом 27-го фестиваля.

Главную партию в "Садко" исполнит Олег Видеман. В постановке, которая состоится 21 июля, также примут участие солисты Надежда Сердюк, Мария Баянкина и Роман Бурденко. Дирижер - Михаил Синькевич.

За время работы фестиваля любители классической музыки в Петербурге смогли увидеть редкие оперы "Млада","Пан Воевода", а также одноактные "Моцарт и Сальери", "Кащей Бессмертный" и "Боярыня Вера Шелога".

Напомним, что музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" открылся в Петербурге 22 мая.

Фото: Мариинский театр