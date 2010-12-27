В Красногвардейском районе пройдет фестиваль автомодельного спорта

В воскресенье, 13 октября у торгово-развлекательного комплекса на Брантовской дороге пройдет праздник автомодельного спорта "Ралли на Охте". Фестиваль состоится в четвертый раз, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.
Юные посетители вместе со своими родителями пройдут тест-драйв за рулем автомобиля, примут участие в городских соревнованиях по автомодельному спорту среди школьников, мастер-классах и квестах, а также посетят выставку автомобильной и мото-техники.
Радиоведущий Сергей Стиллавин объявит победителей заездов, разыграет призы и проведет конкурсы.
Праздник начнется в 12:00, а завершится вечером, в 18:00. Вход на фестиваль свободный.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что на фестиваль "Добровидение - 2019" приехали более тысячи участников.
Фото: предоставлено организаторами
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