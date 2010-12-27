На фестиваль "Добровидение - 2019" приехали более тысячи участников

Первый день фестиваля прошел в Российском этнографическом музее.

В среду, 9 октября, в Петербурге открылся IV Международный фестиваль народной песни "Добровидение-2019". В культурном событии приняли участие более тысячи исполнителей. Об этом рассказала пресс-служба правительства Северной столицы.

Гостей и участников фестиваля поприветствовала вице-губернатор города Любовь Совершаева. Женщина отметила, что с каждым годом "Добровидением" интересуются все больше и больше людей из разных регионов России и мира.

"Это не случайно. У всех нас общие корни, общее культурное наследие, духовные связи. И никакие силы не смогут эти связи порвать. Фестиваль - доказательство того, что мы едины несмотря на существующие границы", - подчеркнула представитель Смольного.

Первый день фестиваля прошел в Российском этнографическом музее. В завершающий день, 10 октября, участники выступят на "Сибур Арене".

Почетным гостем праздника народной песни стал президент Молдавии Игорь Дадон. Днем 9 октября в центре Северной столицы из-за его приезда образовались серьезные пробки.

Фото: gov.spb.ru