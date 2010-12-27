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На фестиваль "Добровидение - 2019" приехали более тысячи участников
Сегодня, 20:55
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nadezhda_sib

На фестиваль "Добровидение - 2019" приехали более тысячи участников

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Первый день фестиваля прошел в Российском этнографическом музее.

В среду, 9 октября, в Петербурге открылся IV Международный фестиваль народной песни "Добровидение-2019".  В культурном событии приняли участие более тысячи исполнителей. Об этом рассказала пресс-служба правительства Северной столицы. 

Гостей и участников фестиваля поприветствовала вице-губернатор города Любовь Совершаева. Женщина отметила, что с каждым годом "Добровидением" интересуются все больше и больше людей из разных регионов России и мира. 

"Это не случайно. У всех нас общие корни, общее культурное наследие, духовные связи. И никакие силы не смогут эти связи порвать. Фестиваль - доказательство того, что мы едины несмотря на существующие границы",

- подчеркнула представитель Смольного. 

Первый день фестиваля прошел в Российском этнографическом музее. В завершающий день, 10 октября, участники выступят на "Сибур Арене". 

Почетным гостем праздника народной песни стал президент Молдавии Игорь  Дадон. Днем 9 октября в центре Северной столицы из-за его приезда образовались серьезные пробки

Фото: gov.spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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