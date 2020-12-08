Фестиваль "Окно в Европу" начался с минуты молчания в память об Александре Петрове

О своем уважении и любви к одному из главных партнеров фестиваля рассказал и президент "Окна в Европу", кинокритик и продюсер, заслуженный деятель искусств Армен Медведев.

В Выборге состоялась церемония открытия 28-го фестиваля "Окно в Европу". Напомним, что из-за пандемии коронавируса культурный форум проходит в ограниченном формате. В частности, из-за беспрецедентных мер безопасности, в залы допускаются только участники фестиваля, критики и журналисты. В рамках церемонии открытия к гостям проекта по видеосвязи обратился президент "Окна в Европу", киновед Армен Медведев. Он признался, что минувший год оказался тяжелым и для Выборга, и для всей страны. Однако именно культура и искусство, по мнению кинокритика, помогут людям вернуться к нормальной жизни.

Здравствуйте, дорогие мои выборжане, участники фестиваля "Окно в Европу". По рекомендации Роскомнадзора, поддержанной моими друзьями в дирекции фестиваля, я остался дома. Год тяжелый. Время трудное. Но очень хорошо, что фестиваль выборгский не загнулся совсем. Что он тяжело, но дышит. Уже на улицах, наверное, вы видите изображения нового героя нашего фестиваля, героя этого года, замечательного режиссера Сергея Параджанова. И я вспоминаю в это нелучшее время, что фестиваль всегда дарил радость, всегда утешал и снимал боль. Вот и последней радостью моей жены, которую я потерял 4 года назад, был ее приезд в Выборг на фестиваль, между больницами, которые безрезультатно боролись с ее онкологией. Сейчас приходят тяжелые вести из Выборга: одному предъявили какие-то страшные уголовные обвинения. Другого вообще убили. Жестоко. А они были нашими друзьями, друзьями нашего фестиваля. Они любили фестиваль, а мы любили их. Любили и любим всех вас. И эта любовь всегда поднимала Выборг, сделала его заметным событием в жизни нашей кинообщественности. И я верю, что все в итоге кончится хорошо, что откроются новые имена, новые фильмы. И Выборг свое достоинство пронесет через это сумбурное и тяжелое время. Я верю, что мы увидимся, и увидимся довольно скоро. Я очень хочу видеть Выборг, выборжан и очень хочу к вам. Очень хочу видеть башню Выборгского замка, хочу быть с Выборгом. И надеюсь, что Выборг отвечает мне и всем участникам фестиваля взаимностью. Армен Медведев, киновед, президент фестиваля "Окно в Европу"

Сразу после приветственной речи Армена Медведева собравшиеся на церемонии открытия почтили минутой молчания память выборгского депутата и бизнесмена, одного из постоянных партнеров и друзей фестиваля Александра Петрова. Напомним, что один из самых известных людей Выборга стал жертвой заказного убийства. Отмечается, что Александр Петров ежегодно поддерживал фестиваль, а также являлся организатором спортивного праздника "Фаворит и фестиваль" от ОО "Фаворит-Выборг", руководителем которой и являлся погибший.

Видео: Медиагруппа "Наш Город"