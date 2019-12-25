Фестиваль "Окно в Европу" проходит с усиленными мерами безопасности и профилактики COVID-19

Канал Piter.TV узнал о том, как изменился главный кинофестиваль Ленинградской области в 2020 году. Главная цель организаторов - не допустить распространение коронавирусной инфекции, не подвергать риску участников фестиваля и жителей Выборга.

В Выборге с 7 по 14 декабря проходит 28-й фестиваль кинематографа "Окно в Европу". Как стало известно Piter.TV, организаторы получили разрешение на проведение цикла культурных мероприятий только на условиях соблюдения строгих правил профилактики COVID-19. В распоряжении редакции оказался список правил и требований, по которым проходит "Окно в Европу" в 2020 году. Среди них - обязательная термометрия и запрет на совместное питание участников, отсутствие зрителей в кинозалах и шахматная рассадка для участников проекта, а также другие меры профилкаткики коронавируса.

Как стало известно Piter.TV, за соблюдением повышенных мер безопасности в Выборге в дни проведения фестиваля также будет следить районная администрация. Приоритет муниципальных властей – обеспечение безопасности для местного населения. По нашим данным, контролирующим органам дана установка не делать различий и уступок для звезд фестиваля, гостей города и жителей Выборга. Все, кто будут замечены за нарушением существующих в "красной зоне" ограничений, будут привлечены к ответственности.