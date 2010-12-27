Фестиваль "Маятник Фуко"

Популярные рэп-исполнители выступят на территории Музея уличного искусства.

В субботу, 7 августа, в Петербурге пройдет четвертый фестиваль актуальной музыки "Маятник Фуко". На территории Музея уличного искусства выступят представители новой школы рэпа, а организацией займется "Радио Рекорд".

В фестивале примут участие Пошлая Молли, PHARAOH, ЛСП, Хаски, GSPD, JEEMBO, THRILL PILL, ЛАУД, SALUKI, Эмелевская и ЗАРАЗА. Также для гостей будут работать фуд-корты, развлекательные и чилл-зоны.

Билеты можно купить в двух вариантах: обычный дает доступ к главной сцене, а с VIP можно рассчитывать на комфортную трибуну и отдельный вход.

Когда: 7 сентября в 14:00

Место: Музей стрит-арта (шоссе Революции, 84АБ)

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: на сайте showgogo.ru

Фото: представлено организаторами