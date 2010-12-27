Фернандо: "Спартак" выиграет Чемпионат или Кубок России, а может и Лигу Чемпионов

Опорный полузащитник "Спартака" дал крайне оптимистичное интервью пресс-службе клуба.

Бразилец Фернандо, выступающий за московский "Спартак", поделился ожиданиями от игры клуба в этом сезоне. По его словам, спортсменам под силу выиграть один из трех турниров, в котором участвуют красно-белые. Напомним, что клуб из Москвы в сезоне 2017/2018 участвует в Кубке и Чемпионате России, а также Лиги Чемпионов. При этом опорный полузащитник не стал рассуждать на тему того, в каком конкретно турнире победит "Спартак". При этом он дал понять, что в ЛЧ добиться золотых медалей будет объективно труднее всего.