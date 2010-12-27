Фернандо: "Спартак" выиграет Чемпионат или Кубок России, а может и Лигу Чемпионов

Бразилец Фернандо, выступающий за московский "Спартак", поделился ожиданиями от игры клуба в этом сезоне. По его словам, спортсменам под силу выиграть один из трех турниров, в котором участвуют красно-белые. Напомним, что клуб из Москвы в сезоне 2017/2018 участвует в Кубке и Чемпионате России, а также Лиги Чемпионов. При этом опорный полузащитник не стал рассуждать на тему того, в каком конкретно турнире победит "Спартак". При этом он дал понять, что в ЛЧ добиться золотых медалей будет объективно труднее всего.
"Лига чемпионов? Сам турнир подразумевает, что нам будут противостоять сильнейшие соперники. Конечно, придётся сложно. Однако результатами жеребьёвки я вполне доволен. Эта осень вообще будет непростой для нас. Мы участвуем в трёх турнирах: в Лиге чемпионов, чемпионате России и Кубке страны. Надеюсь, что одно из этих соревнований нам удастся выиграть", — сказал Фернандо.Ранее ПитерТВ писал, что Ригони считает, что "Зениту" по силам взять три трофея за сезон