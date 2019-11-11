Беглов посетил Ферапонтов монастырь во время визита в Вологодскую область

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал в Богородице Рождественском Ферапонтовом мужском монастыре.

Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов посетил Богородице Рождественский Ферапонтов мужской монастырь в рамках официальной поездки в Вологодскую область. В обители глава города встретился с настоятелем игуменом Мартинианом.

Стороны обсудили сохранение культурного наследия и развитие работы по укреплению традиционных ценностей. Александр Беглов отметил значимость монастыря для истории Русского Севера и подчеркнул его особую роль в сохранении духовного и культурного наследия.

Ферапонтов монастырь был основан в 1398 году преподобным Ферапонтом. В прошлом месяце в Вологодской области прошли мероприятия, посвященные 600 лет со дня его преставления. По словам губернатора Петербурга, исторический комплекс требует внимательного отношения и профессиональной реставрации. Он отметил, что в этой сфере может помочь петербургская реставрационная школа, которую считают одной из ведущих в мире.

Александр Беглов заявил, что жители Петербурга регулярно посещают Ферапонтов монастырь и другие духовные центры Вологодской области. Он также отметил необходимость продолжать совместную работу для сохранения исторических и культурных ценностей для будущих поколений.

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Фото: Piter.tv