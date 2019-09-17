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В Петербурге начался свадебный банкет Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

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Ранее пара расписалась в московском ЗАГСе.

Во вторник, 17 сентября, в Петербурге празднуют свадьбу режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Торжественный банкет проходит в Петербурге. Вечером мобильный корреспондент Piter.TV заснял гостей, которые собрались у входа в особняк Беггеровых. 

Пара узаконила свои отношения в Москве, однако праздник проходит в городе на Неве. Детали банкета держатся в секрете, однако стало известно, что девушка появилась в дизайнерском свадебном платье от Maison Bohemique. 

На празднование приглашены около 200 гостей, в том числе Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые поженились 13 сентября.

Видео: Piter.TV 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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