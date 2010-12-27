Fashion House Group открывает первый аутлет в Петербурге

В проект вложено 52 млн рублей.

В Петербурге на Таллинском шоссе появится первый аутлет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу FASHION HOUSE Group, которая является застройщиком. Инвестиции в проект составили 52 миллиона евро. Первую очередь продаж владельцы объекта откроют уже 4 ноября.

Это будет первый в регионе полностью крытый центр, что важно, учитывая климатические особенности города отмечают представители компании

Напомним, что строительство аутлета ведется с октября 2018 года. В общей сложности объект займет арендопригодную территорию в 20,330 квадратных метров. Эта зона может вместить в себя 120 магазинов.

На данный момент Outlet Centre St. Petersburg - это второй проект девелопера на российском рынке. Первый аутлет появился в 2013 году в Москве. Остальные объекты располагаются в Центральной и Восточной Европе.

Ранее Piter.tv писал о том, что аутлет в Пулково незаконно сбрасывал загрязняющие вещества.

Фото: Piter.tv

