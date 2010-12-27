Фасады петербургских домов снова отделывают под натуральный камень

В Петербурге здания обретут свой исторический вид.

В Санкт-Петербурге впервые за много лет восстанавливают фасады домов в терразитовой и камневидной штукатурке. Под такую облицовку попали 12 фасадов. Данный вид отделки имитирует натуральный камень.

Ранее такой вид штукатурки в Петербурге имели объекты культурного наследия. Однако сейчас, в связи с новыми технологиями у города есть возможность обновить фасады домов, не являющихся памятниками архитектуры, в соответствие с их историческим обликом.

Уже в 2017 году планируется завершить работу 12 фасадов с использованием терразитовой и камневидной штукатурки.