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Фасады петербургских домов снова отделывают под натуральный камень
Сегодня, 13:11
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Shdaria
138

Фасады петербургских домов снова отделывают под натуральный камень

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В Петербурге здания обретут свой исторический вид.

В Санкт-Петербурге впервые за много лет восстанавливают фасады домов в терразитовой и камневидной штукатурке. Под такую облицовку попали 12 фасадов. Данный вид отделки имитирует натуральный камень. 

Ранее такой вид штукатурки в Петербурге имели объекты культурного наследия. Однако сейчас, в связи с новыми технологиями у города есть возможность обновить фасады домов, не являющихся памятниками архитектуры, в соответствие с их историческим обликом.

Уже в 2017 году планируется завершить работу 12 фасадов с использованием терразитовой и камневидной штукатурки.

 

Теги: исторический здания спб , новости петербург , новости спб , петербург , фасады спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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