  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фармаколог рассказал об опасных сочетаниях лекарств и продуктов
Сегодня, 22:04
136
nadezhda_sib

Фармаколог рассказал об опасных сочетаниях лекарств и продуктов

0 0

При приеме лекарств стоит внимательно следить за своим рационом.

Некоторые медицинские препараты в сочетании с продуктами питания могут привести к летальному исходу. Об этом рассказал клинический фармаколог Андрей Кондрахин, передало "Экономика сегодня"

По словам врача, при лечении нужно внимательно относиться к своему питанию. Так, например, во время приема аспирина или ибупрофена нельзя есть малину, это может привести к внутренним кровотечениям. Опасным может оказаться сочетание сока грейпфрута и препаратов, понижающих уровень холестерина. При приеме антибиотиков следует отказаться от молока. 

Также фармаколог рассказал о том, что о шпинате, салате и брокколи стоит забыть на время приема кроворазжижающих, а сыр и психотропные препараты могут вызвать гипертонические кризы и судороги. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что доктор назвал привычные лекарства россиян опасными для здоровья

Фото: pixabay.com 

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии