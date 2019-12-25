Фармацевтический завод может забрать у петербуржцев часть сквера Спасателей

Заявку на увеличение территории завод "Полисан".

В Петербурге фармацевтический завод подал заявку на расширение территории, в связи с чем может пострадать часть сквера Спасателей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Петербуржцы опасаются, что это расширение может затронутm безымянную аллею, которую горожане называют сквером Спасателей. Соответствующая аллея находится на пересечении Бухарестской улицы и улицы Фучика.

Заявку на увеличение территории завод "Полисан".

Ранее мы сообщали о том, что на теплосетях в семи районах Петербурга установили "шумовые" датчики.

Фото:pixabay