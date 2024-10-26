Юрист объяснил, как отсудить полную стоимость за билеты на концерт Канье Уэста

Покупатели билетов на Канье Уэста могут требовать компенсацию расходов.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Лентой.ру" разъяснил права покупателей билетов на концерт Канье Уэста в случае его отмены или переноса. По его словам, зрители имеют право требовать возврата полной стоимости билетов. Согласно статье 52.1 Основ законодательства России о культуре, деньги обязан вернуть организатор мероприятия или уполномоченное им лицо, у которого билет был приобретён.

Юрист подчеркнул, что покупателю необходимо внимательно изучить билет, чек и условия продажи: именно там указан организатор и продавец. Тот факт, что билет куплен через сторонний сервис, не означает, что этот сервис несёт ответственность во всех случаях.

Помимо стоимости билета, потребитель может потребовать возмещения документально подтверждённых убытков — например, расходов на проезд и проживание. Также при обращении в суд можно заявить требование о компенсации морального вреда и потребительском штрафе. Однако, как отметил Жорин, эти суммы не начисляются автоматически: их размер зависит от обстоятельств и предоставленных доказательств.

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