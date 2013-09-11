Фанат "Зенита" получил условный срок за побитого росгвардейца

Страж порядка упал и ударился после удара нетрезвого болельщика.

В районном суде Петроградской стороны огласили приговор футбольному фанату Георгию Воеводину, обвиненному в насилии по отношению к представителям власти. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснил суд, в минувшем августе нетрезвый Воеводин ударил по лицу омоновца, дежурящего на территории стадиона "Газпром Арена". С кулаками фанат "Зенита" пошел на бойца умышленно – хотел помешать полицейскому выполнять свою работу по охране общественного порядка. От удара пьяного болельщика росгвардеец упал, ударившись головой и оказавшись в состоянии средней тяжести.

В суде Воеводин признал вину и раскаялся. Фаната приговорили к трем годам условно.

Ранее мы рассказывали, что два десятка футбольных фанатов оштрафовали за нецензурную брань у "Волковской".

Фото: Piter.TV