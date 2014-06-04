Факелы Ростральных колонн зажгут 9 мая в Петербурге в честь Дня Победы

В честь Дня Победы трижды зажгут огни на стрелке Васильевского острова. Три моста окрасятся в цвета георгиевской ленты, а на фасадах домов появятся световые проекции.

В честь 81-й годовщины Победы в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн и включат праздничную подсветку на мостах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Три моста — Бетанкура, Троицкий и Дворцовый — окрасятся в цвета георгиевской ленты. Черный цвет будет символизировать дым сражений, а оранжевый — огонь войны. Праздничная иллюминация включится в полночь 9 мая и будет работать до 4 утра 10 мая.

Факелы Ростральных колонн зажгут трижды в течение дня. Эти огни символизируют память о подвиге советского народа и глубокое уважение к героям войны. Вечером на фасадах домов в семи районах города появятся световые проекции. Их создали на основе фотографий военных лет, тематических композиций с военной символикой, открыток и картин советских художников. Зрители увидят эмоциональные образы бойцов, возвращающихся с фронта, лиричные отсылки к песням о солдатах, а также строгие изображения военных наград — орденов "Победа" и Отечественной войны.

