ФСБ сообщила о планах терактов в России ГУР МО Украины, в том числе с "грязной бомбой"

Силовики рассказали о признательных показаниях украинских летчиков.

Украинская военная разведка планирует организовать на российской территории террористические акты, в том числе - с использованием "Грязной бомбы". Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ России. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что были получены дополнительные сведения о причастности спецслужб Украины к планированию и подготовке этих преступлений.

В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы. ЦОС ФСБ РФ

Эксперты пояснили, что руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым сформирована Третья служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России. Деятельность ведется при помощи средств поражения, а также бомб, которые сбрасываются противников на объекты топливной и энергетической инфраструктуры России. Силовики уточнили, что координация применения легкомоторной авиации поручена украинской войсковой части № 3449 с условным наименованием "Легион". Бойцы занимались разработкой плана по отправке и закладке так называемых грязных бомб с таймерами отсрочки. Эти устройства были необходимы Киеву для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для массового проживания людей. В настоящее время удалось поймать двоих пилотов, которые дали признательные показания.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ