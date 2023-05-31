  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:49
111
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села

0 0

По словам подозреваемого, у него был конфликт с главой села из-за недвижимости.

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села Рубас. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД республики.

58-летний Садик Таибов сам позвонил в полицию, чтобы сознаться в содеянном. Мужчину задержали и доставили в отдел. По словам подозреваемого, у него был конфликт с главой села из-за недвижимости. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала в Геленджике сторонника украинского нацизма, готовившего теракт.

Видео: Telegram / МВД Дагестана

Теги: дагестан, задержание, подозреваемый, рубас, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии