ФСБ просит арестовать Ивана Сафронова

Соответствующее ходатайство поступило в Лефортовский суд Москвы.

ФСБ просит арестовать журналиста и советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Соответствующее ходатайство поступило в Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

- В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба Лефортовского суда

Сегодня утром ФСБ задержало Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Глава корпорации "Роскосмос" После Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова. Он рассказал, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации корпорации. Он подчеркнул, что несколько лет знал Ивана как журналиста "Коммерсантъ" и "не сомневался в его порядочности и профессионализме".

После новости о задержании возле здания ФСБ на Лубянке начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. "Профсоюз журналистов" и ИД "Коммерсантъ" выступили в поддержку Ивана Сафронова.

Видео: ФСБ