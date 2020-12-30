ФМБА в 2020 году получило 10 патентов на препараты для профилактики и лечения коронавируса

Вероника Скворцова рассказала о достижениях агентства за год.

Федеральное медико-биологическое агентство за прошлый год получило 10 патентов на препараты для профилактики, диагностики и терапии коронавируса. Об этом на заседании сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Чиновница рассказала об итогах работы организации и задачах на текущий 2021 год.

Получено 64 патента на изобретение, из которых 10 - в сфере диагностики, профилактики и лечения COVID-19, оформлен один секрет производства ноу-хау. Вероника Скворцова, глава ФМБА

В агентстве подчеркнули, что в настоящее время завершают доклиническое тестирование собственной вакцины от коронавируса. Разработка препарата велась на базе института, относящегося к ФМБА. Также в процессе регистрации находится пептидное вещество, которое предотвращает или смягчает избыточные иммунные реакции организма, устраняет цитокиновый шторм при протекании коронавируса в средней степени тяжести. Вводить препарат медики будут пациентам ингаляционным методом.

В России запатентовали препарат для лечения и профилактики COVID-19.

Видео: YouTube / FCBRN