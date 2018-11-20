Навальный о ходатайстве в суд: "Надеюсь, мою подпись подделывал лично и.о. губернатора"

Свои дальнейшие действия политик пока не офишировал.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный считает, что чиновники Петербурга подделали его ходатайство по поводу иска во Фрунзенский суд, где он выражает готовность стать ответчиком по делу о вытоптанных газонах во время акции "Он нам не царь". Напомним, что город требует взыскать с организаторов акции 11 миллионов рублей.

В социальных сетях политик заявил, что не имеет никакого отношения к документу, поступившему в суд и отметил, что его подпись на заявлении подделали.

Напомним, что документ от имени Алексея Навального поступил во Фрунзенский суд Петербурга 30 января 2019 года. В нем оппозиционер якобы признавал свою вину за организацию митинга и выражал готовность стать вступить в судебное разбирательство по иску петербургской прокуратуры. Свои дальнейшие действия политик пока не офишировал.

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Фото: Твитер А. Навального