Чиновников заставят чистить наледь вместо "ленивых" управляющих компаний

УК или ТСЖ будут привлекать к административной ответственности за невыполнение работ.

Власти Санкт-Петербурга обязали районные администрации самим выполнять работы по очистке крыш от снега и наледи, в случае невыполнения данных работ ответственных за это организаций. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В ведомстве рассказали, что местным чиновникам необходимо фиксировать нарушения и требовать их устранения у управляющих компаний и собственников жилья. На уборку им даются сутки. В том случае, если администрация не может заставить организации ликвидировать опасные участки, чиновники должны брать эту работу на себя.

В случае невыполнения УК или ТСЖ работ по уборке на них пишут заявление в жилищную инспекцию. Их привлекут к административной ответственности, для физических лиц штраф составит от 1 до 5 тысяч, для юридических от 100 тыс. до 1 млн рублей.

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Фото: Piter.TV