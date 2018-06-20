В понедельник, 8 апреля, стало известно о том, что ФАС возбудила дело против администрации Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как оказалось, антимонопольная служба выявила ряд нарушений о защите конкуренции. По мнению ведомства, компании "Новые территории девелопмент" незаслуженно присвоили статус инвестора, а после этого отдали два земельных участка под застройку гостиниц.
В данный момент антимонопольная служба проверяет законность предоставления земельных участков в устье реки Смоленки для строительства. Ведомство требует отменить три постановления правительства за подписью Полтавченко.
Первое заседание пройдёт 30 апреля.
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Фото:pixabay
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