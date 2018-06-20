Ее обязали улучшить жилищные условия.

В понедельник, 8 апреля, стало известно о том, что петербургский суд не стал лишать родительских прав глухую мать-одиночку. Сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, в судебном порядке Олесю Уткину обязали улучшить жилищные условия.

Напомним, что малышей забрали у петербурженки органы опеки из-за обвинений в непотребном обращении, которые предоставила соседка по коммунальной квартире. Поводом для разлучения родительницы с дочерью и сыном стало то, что женщина не могла открыть дверь медицинскому сотруднику из-за собственной инвалидности.

Ранее мы сообщали о том, что Качественное питание детей признали общероссийской проблемой

Фото:pixabay