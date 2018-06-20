В понедельник, 8 апреля, стало известно о том, что петербургский суд не стал лишать родительских прав глухую мать-одиночку. Сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Так, в судебном порядке Олесю Уткину обязали улучшить жилищные условия.
Напомним, что малышей забрали у петербурженки органы опеки из-за обвинений в непотребном обращении, которые предоставила соседка по коммунальной квартире. Поводом для разлучения родительницы с дочерью и сыном стало то, что женщина не могла открыть дверь медицинскому сотруднику из-за собственной инвалидности.
Ранее мы сообщали о том, что Качественное питание детей признали общероссийской проблемой
Фото:pixabay
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