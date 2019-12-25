ФАС потребовала у петербургских автошкол обосновать повышение цен

Пока не все организации предоставили ответы, поэтому срок рассмотрения вопроса был продлен до 9 ноября.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу начало проверку причин внезапного повышения цен на обучение в городских автошколах.

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился в надзорное ведомство с просьбой провести анализ ситуации после того, как с 1 августа автошколы увеличили стоимость обучения до 60 тыс. рублей. Ранее средняя цена на курсы для получения водительских прав категории "B" составляла около 25 тыс. рублей.

Руководству автошкол были направлены запросы с требованием предоставить необходимую информацию. Пока не все организации предоставили ответы, поэтому срок рассмотрения вопроса был продлен до 9 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что петербургское УФАС проверит на достоверность рекламу магазина парфюмерии.