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ФАС потребовала у петербургских автошкол обосновать повышение цен
Сегодня, 16:53
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ФАС потребовала у петербургских автошкол обосновать повышение цен

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Пока не все организации предоставили ответы, поэтому срок рассмотрения вопроса был продлен до 9 ноября.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу начало проверку причин внезапного повышения цен на обучение в городских автошколах.

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился в надзорное ведомство с просьбой провести анализ ситуации после того, как с 1 августа автошколы увеличили стоимость обучения до 60 тыс. рублей. Ранее средняя цена на курсы для получения водительских прав категории "B" составляла около 25 тыс. рублей.

Руководству автошкол были направлены запросы с требованием предоставить необходимую информацию. Пока не все организации предоставили ответы, поэтому срок рассмотрения вопроса был продлен до 9 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что петербургское УФАС проверит на достоверность рекламу магазина парфюмерии.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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