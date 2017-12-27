Эксперт: Евросоюз не может обойтись без российского газа

Предложение России для Евросоюза является наиболее выгодным.

Евросоюз не может отказаться от российского газа и в этом вопросе постоянный представитель России в Брюсселе Владимир Чижов полностью прав – считает ведущий эксперт Фонда энергетического развития Игорь Юшков.

Физический объем поставляемого в страны-члены Евросоюза российского газа постепенно растет, что показывает статистика. За 2016 год поставки "Газпрома" в Евросоюз выросли на 12 процентов, а в минувший год – еще на 8 процентов.

И это результат того, что российский газ является самым дешевым по своей себестоимости, вследствие чего, европейской экономике в современных условиях без него не обойтись.

Игорь Юшков в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" пришел к выводу, что в этой проблеме необходимо разделять интересы политиков и бизнеса в Евросоюзе, которые в таких вопросах очень часто противоречат друг другу.

В результате, несмотря на все заявления Еврокомиссии, европейские компании будут продолжать выбирать российское предложение и год от года повышать объем закупок природного газа у России.

"Именно поэтому 2017 год и стал рекордным по поставкам российского трубопроводного газа в Европу. Просто потому, что по объективным причинам его предпочитают всем другим возможным альтернативам", - заключает Юшков.

Фото: ВКонтакте / АЗС "Газпромнефть"