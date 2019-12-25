Европа стала скупать товары из России

На фоне восстановления экономики Россия стала одним из главных поставщиков товаров для стран Европы. Об этом пишет "РИА Новости".
Отмечается, что торговый оборот России и ЕС за первые четыре месяца этого года составил 70,3 млрд евро. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году импортные поставки ЕС и России составили 42,5 млрд евро. Таким образом, этот показатель вырос на 12,5%.
Больше всего Евросоюз выражает интереса к российской продукции топливно-энергетического комплекса.
Фото: pixabay
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