Европа стала скупать товары из России

За четыре месяца этого года взаимный торговый оборот составил 70,3 млрд евро.

На фоне восстановления экономики Россия стала одним из главных поставщиков товаров для стран Европы. Об этом пишет "РИА Новости".

Отмечается, что торговый оборот России и ЕС за первые четыре месяца этого года составил 70,3 млрд евро. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году импортные поставки ЕС и России составили 42,5 млрд евро. Таким образом, этот показатель вырос на 12,5%.

Больше всего Евросоюз выражает интереса к российской продукции топливно-энергетического комплекса.

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