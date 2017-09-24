Евгений Стычкин: круто шутить с журналистами может только Сухоруков

На очередном пресс-показе журналистам Piter.TV удалось поговорить с Евгением Стычкиным. Актер попытался рассказать корреспондентам, как у него обстоят дела с "юморными" историями.

На вопрос о том, что же происходит такого запоминающегося и забавного во время совместных съемок с самыми именитыми актерами, Евгений сразу отвечать не стал. Лишь добавил, что в фильме "За гранью реальности" он играет вместе с Антонио Бандерасом, и голивудскую звезду во время работы на плащадке он лично не видел. Позже артист добавил, что шутить с журналистами в русском кино умеет только Виктор Сухоруков:

Вы знаете, шутит с журналистами, самое неблагодарное дело! Но есть артисты, которые понимают, что это часть работы, такая же, как все остальное. И они рассказывают прекрасные истории, смешные. Но из наших подобных артистов я знаю только Сухорукова, который блистателен в этом и в нашем кинематографе никто и примерно не может дотянуться до этих заоблачных высот. Евгений Стычкин

Актер поясняет, что Виктор, в отличие от него самого, всегда рассказывает умопомрачительные истории, шутки, и даже устраивает какое-то кукольные шоу. А сам на вопрос о том, как же прошли съемки очередного фильма говорит, что ответ тут однозначный, все работали:

Мы вкусно ели смешно разговаривали. Мы купались в холодном море, но это все не более того. Наша актерская жизнь, конечно, очень привлекательна, но в общем – это технология, это 12-14-15 часов съемок, мало сна, в общем, что тут такого расскажешь…

Видео: Piter.TV