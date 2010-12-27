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Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге эвакуируют Финляндский вокзал
Сегодня, 12:14
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В Петербурге эвакуируют Финляндский вокзал

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В Петербурге из-за эвакуации Финлядского вокзала разворачивают автомобили в обратную сторону.

В Санкт-Петербурге в срочном порядке эвакуируют Финляндский вокзал. Очевидцы рассказывают в социальной сети, что сотрудники правоохранительных органов разворачивают тех водителей, кто движется в сторону Комсомола. 

Свидетели делятся фотографиями в соцсети "Вконтакте". В обсуждении выдвинули версию, что эвакуация возможна из-за бесхозного предмета. Точной информации пока нет.

Напомним, недавно мы сообщали, что 31 августа в Петербурге скоростной поезд сбил человека на Финляндском вокзале. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , эвакуация вокзала
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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