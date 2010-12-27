В Петербурге эвакуируют Финляндский вокзал

В Петербурге из-за эвакуации Финлядского вокзала разворачивают автомобили в обратную сторону.

В Санкт-Петербурге в срочном порядке эвакуируют Финляндский вокзал. Очевидцы рассказывают в социальной сети, что сотрудники правоохранительных органов разворачивают тех водителей, кто движется в сторону Комсомола.

Свидетели делятся фотографиями в соцсети "Вконтакте". В обсуждении выдвинули версию, что эвакуация возможна из-за бесхозного предмета. Точной информации пока нет.

Напомним, недавно мы сообщали, что 31 августа в Петербурге скоростной поезд сбил человека на Финляндском вокзале.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург