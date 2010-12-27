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В Петербурге скоростной поезд сбил человека
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В Петербурге скоростной поезд сбил человека

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В четверг, 31 августа, на Финляндском вокзале "Ласточка" сбила человека.

31 августа в Санкт-Петербурге на Финляндском вокзале скоростной поезд "Ласточка" сбила человека. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети. Как сообщают свидетели, в связи со случившимся, возможны изменения в расписании поездов. Информации о состоянии пострадавшего пока нет. 

Напомним, Скоростной электропоезд "Ласточка" был разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из 5 вагонов, общая длина всего состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч.

Фото: сайт РЖД

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Теги: новости петербург , новости спб , происшествия спб , скоростной поезд ласточка
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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