В Петербурге скоростной поезд сбил человека

В четверг, 31 августа, на Финляндском вокзале "Ласточка" сбила человека.

31 августа в Санкт-Петербурге на Финляндском вокзале скоростной поезд "Ласточка" сбила человека. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети. Как сообщают свидетели, в связи со случившимся, возможны изменения в расписании поездов. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Напомним, Скоростной электропоезд "Ласточка" был разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из 5 вагонов, общая длина всего состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч.

Фото: сайт РЖД