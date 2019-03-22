Эвакуации в Петербурге затронули 600 объектов и 24 тысячи человек

Днем 21 марта хулиганам удалось "заминировать" в Петербурге более 600 объектов и эвакуировать на улицы около 24 тысяч человек. В частности, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали касались станций метро и всех городских мостов. Об этом сообщают правоохранительные органы.

В ведомстве отмечают, что диспетчеры обрабатывали заявление об угрозе теракта с девяти утра до двух часов дня. Именно в этот промежуток времени на электронную почту поступала информация с потенциальными адресами минеров. Однако, ни одной бомбы найдено не было, а после проверок объекты вернулись к привычному графику работы.

Стоит добавить, что кроме привычных сообщений о взрыве в метро, злоумышленники также покусились на безопасность медицинских учреждений, школ, районных администраций, музеев, театров, торговых и бизнес-центров, а также пункты "Петроэлектросбыта". На этот раз преступники объяснили, что будут действовать по методу "Зимней вишни"..

На проверки за сутки выехало около 1900 сотрудников полиции. Некоторые объекты пришлось осматривать дважды за день.

Фото и видео: Piter.tv