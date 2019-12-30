Этери Тутберидзе представит петербуржцам ледовое шоу "Чемпионы на льду"

Известно, что в шоу примет участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
Напомним, что фигуристка по состоянию на 14 января 2020 года занимает 1-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
В список участников также попали воспитанники Тутберидзе, выступающие не за Россию — Морис Квителашвили и Элизабет Турсынбаева, которая сейчас восстанавливается после травмы.
Ранее мы сообщили, что Илья Авербух привезет в Петербург ледовое шоу "Морозко".
Фото: Eurosport
Обсуждение ( 0 )