Этери Тутберидзе представит петербуржцам ледовое шоу "Чемпионы на льду"

Показ состоится 8 апреля.

Известно, что в шоу примет участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Напомним, что фигуристка по состоянию на 14 января 2020 года занимает 1-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

В список участников также попали воспитанники Тутберидзе, выступающие не за Россию — Морис Квителашвили и Элизабет Турсынбаева, которая сейчас восстанавливается после травмы.

Ранее мы сообщили, что Илья Авербух привезет в Петербург ледовое шоу "Морозко".

Фото: Eurosport