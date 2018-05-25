Оно пройдет в городе на Неве в новогодние праздники.

Знаменитый в прошлом фигурист, а ныне продюсер Илья Авербух привезет в Петербург ледовое шоу "Морозко". Оно пройдет в городе на Неве в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Петербуржцы смогут сходить на ледовую сказку с 28 по 7 января. Артисты будут выступать в СК "Юбилейный". В общей сложности "Морозко" покажут в Петербурге около 26 раз.

В главных ролях выступят олимпийские чемпионы Сочи, фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Также в постановке задействованы Албена Денкова, Максим Ставиский, Иван Ригини, Евгений Кузнецов и другие фигуристы.

Петербуржцев ждет волшебная история о лесном старике-кудеснике Морозко. Классический сюжет дополнят спецэффекты и красочные декорации. Герои вместе со зрителями отправятся в Тридевятое царство, заколдованный лес и в избушку Бабы-Яги. Кроме того, они увидят настоящий полет Жар-Птицы и зажгут огонь прямо на льду.

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Фото: kudago.com