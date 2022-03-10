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Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам

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Эва-Мария Лийметс объяснила, что страна не может обработать заявки.

Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам. Такое заявление на пресс-конференции сделала глава внешнеполитического ведомства Эва-Мария Лийметс. Чиновница уточнила, что данная мера связана с событиями, которые сейчас происходят на Украине.

В наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам РФ. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине.

Эва-Мария Лийметс, глава МИД Эстонии

Чиновница уточнила, что страна по техническим возможностям не может получать государственную пошлину, поэтому Эстония не обрабатывает новые запросы на выдачу документации. В частности, речь идет о заявках на предоставление визы во всех территориальных дипломатических представительствах Таллина в РФ. Исключением из правил станут россияне, которые имеют семьи в Эстонии или для тех, кто приезжает в страну по гуманитарным причинам.

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Фото и видео: www.valitsus.ee

Теги: визы, госпошлина, евросоюз, туризм, шенген, эва-мария лийметс, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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