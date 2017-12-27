Эскизы формы для российских спортсменов на ОИ-2018 сравнили с одеждой для гопников

Россияне активно обсуждают варианты "нейтральной формы" для российских атлетов на Олимпиаде-2018.

В Сети опубликована серия эскизов формы, которую спортсмены из России с высокой долей вероятности будут носить на Олимпийских играх в Южной Корее. Их разработала компания Zasport, являющаяся официальным поставщиком одежды и формы национальной сборной в этом олимпийском цикле.

Все эскизы разрабатывались исходя из пожеланий МОК. Напомним, что в 2018 году России запретят использовать все три цвета государственного флага в одежде спортсменов. Это решение является частью санкций, примененных к нашим соотечественникам, вследствии допингового скандала.

В социальных сетях россияне активно обсуждают эскизы от компании ZAsport. Многие хвалят их за минимализм и использование красного цвета, который традиционно ассоциируется со сборной России во многих видах спорта. При этом сразу несколько комментаторов сравнивают форму со спортивными костюмами гопников.

"На корточки и пакетик семок", "Баклахи пива не хватает для полного антуража", "Пивка и семечек не хватает", - вот лишь часть негативных комментариев. Другие критики формы отмечают, что образы получились слишком скучными и пресными. В самой компании уже высказались по поводу дизайна спортивной одежды.

"Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесён логотип OAR — Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту Международного олимпийского комитета, нейтральная форма не содержит символику Российской Федерации — флаг, герб", — говорится в пресс-релизе.

Фото: zasport, Instagram