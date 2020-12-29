Еще одна авария с участием такси произошла на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева

Судя по данным "Яндекс.Карт", движение по участку свободно.

Вечером в субботу, 16 января, на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зайцева произошло ДТП, сообщили участники в социальных сетях.

Судя по фото, которыми поделились очевидцы, одним из участников столкновения стала машина такси "Ситимобил".

Судя по снимкам, к месту происшествия еще не прибыли наряд ДПС и скорая. Нуждаются ли участники ДТП в медицинской помощи, неизвестно. Достоверной информации о том, как произошло столкновение, пока нет.

Ранее мы писали, что из-за столкновения двух такси на Косыгина образовалась пробка.

Фото: vk.com/spb_today