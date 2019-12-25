Группа петербуржцев пытается через суд оспорить запрет правительства города на посещение парков.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что еще один иск за ограничения во время самоизоляции подал и к Смольному. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что группа горожан намерена через суд оспорить запрет на посещение парков из-за пандемии. Под соответствующим подписались 21 человек.

Известно, что на заседании все участники соблюдали эпидемические меры и сидели на расстоянии друг от друга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались двое пожилых мужчин.

Фото:Piter.TV