Еще 220 петербуржцев попали в больницу с COVID-19

Сегодня в стационарах свободно 43% коек для ковидных пациентов.

За минувшие сутки госпитализировали еще 220 горожан, болеющих коронавирусом. Всего в больницах Петербурга от инфекции лечатся 4 158 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 22 августа.

По сведениям оперативного штаба, в городе ковидных пациентов принимают в 17 стационарах. Для больных выделили свыше 6 тыс. коек. Однако свободны лишь 43% мест.

На амбулаторном лечении сегодня находятся более 24 тыс. человек. Карантин соблюдают почти 2 тыс. петербуржцев.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за сутки коронавирусом заболели еще 1,5 тыс. человек в Петербурге.

Фото: Piter.tv