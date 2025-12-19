Эрмитажная кошка Анжелина отметила 10 лет работы в Капелле

В Капелле рассказали о службе эрмитажной кошки Анжелины.

Эрмитажная кошка по кличке Анжелина отметила 10 лет службы в Государственной Академической Капелле Санкт-Петербурга. В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что животное является старшим и единственным представителем кошачьего состава в концертном отделе учреждения.

В Капелле уточнили, что Анжелина, которую там называют Анжелиной Эрмитажевной, официально оформлена и находится на полном обеспечении. Ее рабочий график не имеет строгих рамок, однако сотрудники отмечают, что кошка комфортно чувствует себя в своей роли и спокойно относится к возложенным обязанностям.

За годы службы Анжелина стала важной частью повседневной жизни Капеллы. Она сопровождает экскурсии, создает особую атмосферу во время мероприятий и, по словам работников, служит источником вдохновения для музыкантов.

Традиция содержания кошек как хранителей культурных пространств широко распространена в Санкт-Петербурге. Недавно жителям города также представили котов, которые обитают в домике садовника и присматривают за Таврическим садом.

Фото: Telegram / "Капелла Санкт-Петербург"