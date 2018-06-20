Эрмитаж запустил новый образовательный проект "Эрмитажная академия"

Специально для проекта сотрудники музея подготовили 10 тем, объединяющих более 100 различных материалов на культурную тему.

Петербургский государственный музей Эрмитаж запустил новый просветительский интернет-проект под названием "Эрмитажная академия". Об сообщила пресс-служба Зимнего дворца.

Суть проекта – объединить все имеющиеся площадки музея с информацией и упростить пользователю возможность их использовать. Изучать материалы можно будет по темам или отдельным материалам. Специально для проекта сотрудники музея подготовили 10 тем, объединяющих более 100 различных материалов на культурную тему.

Коллекция Эрмитажа, мощный пласт культурного наследия, представляющий историю мировой культуры в широком хронологическом диапазоне от древности до современности. Богатую историческую биографию имеют здания музея. Все это позволяет рассказать об истории мирового искусства, эпохах и стилях, различных художественных явлениях на материале богатейшего музейного собрания.

- сообщили в музее

Эрмитаж имеет несколько просветительских интернет-проектов – "Виртуальную Академию", сайт "В фокусе" и канал на YouTub.

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Фото: Piter.tv