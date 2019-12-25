Эрмитаж сократит работу 27 июня из-за Алых парусов

Благовещенский мост откроют в 20:35 для выезда жителей из центра.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что генеральная репетиция праздника выпускников "Алые паруса", запланированная на ночь с 26 на 27 июня, пройдёт без зрителей. Доступ публики на техническую подготовку не предусмотрен. Сама репетиция состоится в период с 20:00 до 02:30.

В связи с проведением мероприятия в центре города с 19:00 будут введены ограничения для транспорта и пешеходов. Для проезда закроют Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты. При этом Благовещенский мост откроют в 20:35, чтобы дать возможность жителям покинуть центральную часть города.

Ранее в Петербурге уже вводились масштабные ограничения движения в связи с подготовкой к празднику. Кроме того, Государственный Эрмитаж объявил о сокращении часов работы 27 июня. Власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее мы рассказывали о том, что всероссийский рейтинг посещаемости возглавили пять музеев Петербурга.

Фото: Piter.TV