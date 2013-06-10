Эрмитаж привезёт в Чувашию около сотни экспонатов в 2027 году

Сотни предметов из Эрмитажа покажут в Чувашском национальном музее.

В 2027 году Эрмитаж привезёт в Чувашию около сотни экспонатов из своей коллекции. Выставки развернутся в Чебоксарах на двух площадках — в Чувашском национальном музее и Чувашском государственном художественном музее. Договорённость об этом достигнута между директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

Отдельный проект посвятят чувашской вышивке — в запасниках Эрмитажа хранится около сотни таких предметов. Их не только покажут, но и издадут подробный альбом, а специалисты двух регионов вместе изучат коллекцию. Для сотрудников чувашских музеев предусмотрены стажировки в главном музее страны.

Около 500 школьников из Чувашии в течение года смогут съездить в Петербург и своими глазами увидеть Эрмитаж. Стороны также договорились о совместных выставках и научных проектах. Культурный обмен обещает быть насыщенным.

Ранее мы рассказывали о том, что Эрмитаж и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Piter.TV