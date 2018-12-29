Эмили Ратаковски: кто это, биография, Instagram

В сети высмеяли пикантное фото знаменитой супермодели Эмили Ратаковски. Она стала жертвой насмешек в сети из-за неудачной фотографии без бюстгальтера. Piter.TV рассказывает биографию американской модели.

Биография Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски является востребованной моделью и актрисой, обладательницей титула "Самая желанная женщина планеты-2014". Она родилась 7 июня 1991 года в Лондоне. Хоть родители модели и американцы, но в ее жилах течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь. Вскоре после рождения Эмили семья переезжает в Калифорнию. Мама - популярная писательница, профессор английского языка, отец – талантливый художник.

Уже в детстве Эмили много путешествовала, некоторое время жила в Ирландии и Испании. Несмотря на частые разъезды, Ратаковски окончила старшую школу и поступила в Калифорнию в университет. Однако, проучилась она там год и сосредоточилась на модельной карьере.

Модельная карьера Эмили Ратаковски

Уже в 14 лет девочки предложило контракт агентство Ford Models. С этого момента и началась ее модельная карьера. Эмили сразу же стала сотрудничать с молодежной маркой Forever 21, а также с брендами Kohl и Nordstrom. Съемки в купальниках и нижнем белье нисколько не смущали юную красавицу. После эротической фотосессии для журнала в 2012 году она становится еще более популярна. После этого Эмили стала лицом рекламы Carl"s Jr, сотрудничала с Nikon. О красотке заговорил весь мир, когда та снялась в клипе Robin Thicke. В кадре Ратаковски появилась голой.

Фильмы с Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски еще будучи подростком хотела сниматься в кино, но тогда ей говорили, что она подойдет только для роли стервозного подростка. Однако, девушка не сдавалась. Сначала она сыграла эпизодическую роль в короткометражке "Изменение Эндрю", в 2005 году актриса снялась в эпизодической роли в сериале "Год и день".

После этого Эмили снимается в трех сериях ситкома "iCarly". После этого девушку поглотила модельная карьера и на экране она появилась лишь в 2013 году в малозначительной короткометражке. Через год она сыграла в триллере "Исчезнувшая" любовницу главного героя.

Через год Эмили сыграла саму себя в комедии "Антураж" об актере Винсе (Кевин Коннолли) и друзьях, которые бросают вызов Голливуду. С участием Эмили вышла также молодежная музыкальная драма "128 ударов сердца в минуту", где модель перевоплотилась в главную героиню Софи. В конце 2018 года с ее участием выходит фильм "Идеальная западня".

Личная жизнь Эмили Ратаковски

У Ратаковски было несколько романов. Так в 2013 году она была вместе с творческим директором Эндрю Драйденом. В 2014 без каких-либо комментариев пара рассталась.

Вскоре модель появилась в компании музыканта Джеффа Магида. Пара встречалась три года. И вот в феврале 2018 года она неожиданно вышла замуж за актера и продюсера Себастиана Биар-МакКларда. Ее избранник был одним из продюсеров криминальной драмы с Робертом Паттинсоном "Хорошее время", входившей в конкурсную программу Каннского фестиваля 2017 года. Свадьба была скромной, вместо белого платья невеста надела горчичный брючный костюм.

Instagram Эмили Ратаковски

Фото: emrata/ Instagram

Видео: iVideos/ Youtube