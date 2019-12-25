Электроснабжение на Васильевском острове восстановлено после аварии

В дома потребителей вернулась электроэнергия с 15 часов.

Воскресный день на Васильевском острове стал светлее. После "блэкаута" в центральной части района специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение потребителей. Это произошло после технологического нарушения с возгоранием на оборудовании абонента, уточнили в пресс-службе компании.

С 15:06 потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Ранее стало известно, что послужило причиной для отключения электричества на Васильевском острове 7 июня. Как сообщили Piter.tv в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в здании подстанции, расположенной в Кировском районе, произошел пожар. Огонь трансформатора в здании трансформаторной подстанции "Волхов-Южная" охватил площадь в три квадратных метра.

Происшествие случилось в первом часу дня. Как уточнили в МЧС, проводятся работы по переключению абонентов на резервную схему электроснабжения. В зону отключения попали 75 домов в Василеостровском районе.

Фото: Piter.tv