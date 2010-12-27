Электронные визы будут способствовать развитию медицины в Петербурге

Речь идет о медицинских учреждениях.

Петербург может стать центром медицинского туризма благодаря введению электронных виз, заявил губернатор Северной столицы. Александр Беглов на заседании Медицинского совета рассказал о том, как город планирует совершенствовать первичную и специализированную медицинскую помощь.

По мнению главы Петербурга, большое количество туристов способствует развитию в этой сфере. Среди достижений - переход к "бережливым" поликлиникам среди детских медицинских учреждений, а в следующем году и взрослых. Город выкупает в новостройках первые этажи для офисов врачей общей практики, таким образом, жителям новых домов не надо никуда ездить. Также недавно Александр Беглов поручил при строительстве жилых комплексов обязательно возводить социальные объекты, среди которых - детские сады, школы и поликлиники.

В будущем петербуржцы перейдут на электронные медицинские карты, вся информация будет храниться в единой электронной системе.

Напомним, с 1 октября у жителей 53 иностранных государств появилась возможность приезжать в Петербург и область по новым правилам. Чиновники рассчитывают, что благодаря нововведению туристический поток в городе увеличится до 12 миллионов человек ежегодно.

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