Видео: Электричка снесла половину автомобиля на переезде в Ленобласти

Появилось видео инцидента у станции Дунай в Ленинградской области. Водитель остановилась на переезде, в результате чего электричка снесла часть ее машины.

Пугающий инцидент произошел во вторник, 5 августа, в Ленобласти. Недалеко от станции Дунай Всеволожского района произошла авария с участием машины и электрички. При этом обстоятельства инцидента крайне необычные. ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения.

На видео заметно, что автомобиль подъезжает к переезду без шлагбаумов и останавливается. Через некоторое время подъезжает электричка. Поезд на скорости врезается в машину и сносит ее переднюю часть. После проезжают все вагоны. Судя по рассказам очевидцев, электропоезд остановился, но тормозной путь был длинным. Машинист подавал сигнал, но женщина в автомобиле все равно не заметила его.

"Говорит, не видела и не слышала, я думал, помощник машиниста слюной от злости всех забрызгает, бабки высыпали из поезда и устроили как обычно балаган", - написал очевидец на сайте "Мегаполис".

Несмотря на серьезные повреждения машины, управлявшая ей женщина осталась цела и невредима. Отделалась серьезным испугом и невосстанавливаемым автомобилем.

Фото: Мегаполис