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На полигоне в Ленобласти взорвался снаряд: один военный погиб, пятеро пострадали
Сегодня, 15:43
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Asyaromanenkova
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На полигоне в Ленобласти взорвался снаряд: один военный погиб, пятеро пострадали

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Во время плановых стрельб на полигоне в Ленинградской области произошел взрыв. Погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения.

В четверг, 7 сентября, около половины первого при проведении плановых стрельб на полигоне в Ленобласти один из снарядов отклонился от траектории. Произошел рикошет от земли и боеприпас взорвался неподалеку от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих.

В результате один получил смертельные травмы и погиб. Остальные пятеро получили ранения. Все пострадавшие из группы инженерного обеспечения. Военнослужащих доставили в медицинские учреждения. врачи оказывают им необходимую помощь.

"На месте происшествия работает комиссия ЗВО", - передает сообщение западного военного округа "Интерфакс".

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Категории: Происшествия Картина дня

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